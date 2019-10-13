В воскресенье ночью, 13 октября, в Кировоградской области автомобиль слетел с моста и попал под поезд, в результате чего один человек погиб, еще один в реанимации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС области.

Как сообщается, инцидент произошел около 3 часов ночи в Александровском районе.

"Автомобиль Chevrolet слетел с моста на железнодорожные пути, в результате чего произошел обрыв контактной электросети железнодорожного пути и задержано движение пассажирского поезда №80 Киев-Днепр", - говорится в сообщении.

Водитель в результате аварии погиб, пассажирка госпитализирована в реанимационное отделение центральной городской больницы Александрии.

Спасатели отбуксировали автомобись с путей.

Фото: место происшествия (kr.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Винницкой области в результате ДТП, которое совершил сотрудник полиции, один человек погиб и еще двое пострадали. Правоохранитель в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Opel.

Кроме того, в Закарпатской области микроавтобус Mercedes совершил наезд на пешехода, который шел по краю дороги. В результате ДТП пешеход погиб. По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство. Водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения.