У неділю вночі, 13 жовтня, в Кіровоградській області автомобіль злетів з мосту і потрапив під потяг, в результаті чого один чоловік загинув, ще один у реанімації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС області.

Як повідомляється, інцидент стався близько 3 години ночі в Олександрівському районі.

"Автомобіль Chevrolet злетів з мосту на залізничні колії, внаслідок чого стався обрив контактної електромережі залізничного шляху і затримано рух пасажирського поїзда №80 Київ-Дніпро", - йдеться в повідомленні.

в результаті аварії Водій загинув, пасажирка госпіталізована в реанімаційне відділення центральної міської лікарні Олександрії.

Рятувальники відбуксирували автомобись з шляхів.

Фото: місце події (kr.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Вінницькій області в результаті ДТП, яке скоїв співробітник поліції, одна людина загинула і ще двоє постраждали. Правоохоронець у стані алкогольного сп'яніння виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем Opel.

Крім того, в Закарпатській області мікроавтобус Mercedes здійснив наїзд на пішохода, який йшов по краю дороги. В результаті ДТП пішохід загинув. За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Водія звинувачують у порушенні правил дорожнього руху.