У Кіровоградській області затримали шпигуна за ППО. Він хотів стати "вагнерівцем"

Деталі справи

Як встановило розслідування, фігурант цьогоріч за власною ініціативою почав "зливати" інформацію про Сили оборони у ворожі інтернет-ресурси.

Щоб зібрати розвіддані, зловмисник виходив на місцевість, де приховано фіксував об'єкти військової інфраструктури.

Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

Для конспірації розвідувальної активності фігурант постійно змінював сім-картки мобільних операторів.

Яку інформацію він передавав росіянам

Серед його пріоритетних "цілей" були пункти дислокації українських комплексів протиповітряної оборони. Також фігуранта цікавили координати складів з озброєнням і боєприпасами українських захисників.

Отримані відомості він надсилав у кілька російських Telegram-каналів, які координують спецслужби РФ для збору розвідданих про Сили оборони України.

Шпигун хотів стати "вагнерівцем"

Крім того, ворожий інформатор на початку повномасштабної війни хотів приєднатися до бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" і воювати проти України.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження: своєчасно викрили зловмисника та поетапно задокументували його злочинні дії. Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено засоби зв'язку з доказами злочинних дій.

Наразі слідчі повідомили йому про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації щодо направлення, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів до України, руху, переміщення або розміщення ЗСУ.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років в'язниці.

СБУ полює на зрадників і поплічників Росії

Правоохоронці затримали агента російської розвідки. Чоловік під керівництвом спецслужби РФ готував ракетний удар по залізниці та військових шпиталях у Черкаській області.

Минулого тижня правоохоронці затримали чоловіка, який називав себе "народним мером Тернополя" і виправдовував російську агресію.