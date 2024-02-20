RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кировоградской области задержали шпиона за ПВО. Он хотел стать "вагнеровцем"

Архивное фото: В Кировоградской области задержали шпиона по ПВО (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители в Кировоградской области задержали вражеского шпиона, который искал позиции систем ПВО. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

Как установило расследование, фигурант в этом году по собственной инициативе начал "сливать" информацию о Силах обороны во вражеские интернет-ресурсы.

Чтобы собрать разведданные, злоумышленник выходил на местность, где скрыто фиксировал объекты военной инфраструктуры.

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

Для конспирации разведывательной активности фигурант постоянно менял сим-карты мобильных операторов.

Какую информацию он передавал россиянам

Среди его приоритетных "целей" были пункты дислокации украинских комплексов противовоздушной обороны. Также фигуранта интересовали координаты складов с вооружением и боеприпасами украинских защитников.

Полученные сведения он отправлял в несколько российских Telegram-каналов, которые координируют спецслужбы РФ для сбора разведданных о Силах обороны Украины.

Шпион хотел стать "вагнеровцем"

Кроме того, вражеский информатор в начале полномасштабной войны хотел присоединиться к боевикам частной военной компании "Вагнер" и воевать против Украины. 

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение: своевременно разоблачили злоумышленника и поэтапно задокументировали его преступные действия. Во время обысков по месту жительства задержанного изъяты средства связи с доказательствами преступных действий.

Сейчас следователи сообщили ему о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движения, перемещения или размещения ВСУ.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

СБУ охотится на предателей и приспешников России

Правоохранители задержали агента российской разведки. Мужчина под руководством спецслужбы РФ готовил ракетный удар по железной дороге и военным госпиталям в Черкасской области.

На минувшей неделе правоохранители задержали мужчину, который называл себя "народным мэром Тернополя" и оправдывал российскую агрессию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияВооруженные силы УкраиныЧВК ВагнераКировоградская областьПВОВойна в Украине