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В Кіровоградській області зареєстрували перший випадок підозри на малярію

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Вівторок 14 лютого 2023 13:15
В Кіровоградській області зареєстрували перший випадок підозри на малярію Фото: в Кіровоградській області зареєстрували перший випадок підозри на малярію (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Кіровоградській області зафіксували перший випадок підозри на малярію. За допомогою звернувся іноземець.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За словами головної санітарної лікарки регіону Надії Оперчук, за медичною допомогою звернувся іноземець, який проживає у Світловодській територіальній громаді.

Оперчук додала, що чоловік нещодавно повернувся зі Східної Африки, де й міг підхопити цю хворобу.

"Нині проводиться епідеміологічне розслідування та відповідне лікування", - пояснила головна санітарна лікарка регіону.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні з початку епідеміологічного сезону зареєстрували 12 летальних випадків захворювання грипом, що підтверджено методом ПЛР.

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