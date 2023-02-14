В Кіровоградській області зареєстрували перший випадок підозри на малярію
В Кіровоградській області зафіксували перший випадок підозри на малярію. За допомогою звернувся іноземець.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
За словами головної санітарної лікарки регіону Надії Оперчук, за медичною допомогою звернувся іноземець, який проживає у Світловодській територіальній громаді.
Оперчук додала, що чоловік нещодавно повернувся зі Східної Африки, де й міг підхопити цю хворобу.
"Нині проводиться епідеміологічне розслідування та відповідне лікування", - пояснила головна санітарна лікарка регіону.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні з початку епідеміологічного сезону зареєстрували 12 летальних випадків захворювання грипом, що підтверджено методом ПЛР.
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