В Кировоградской области зарегистрировали первый случай подозрения на малярию

В Кировоградской области зафиксирован первый случай подозрения на малярию. За помощью обратился иностранец.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

По словам главного санитарного врача региона Надежды Оперчук, за медицинской помощью обратился иностранец, проживающий в Светловодской территориальной общине.

Оперчук добавила, что мужчина недавно вернулся из Восточной Африки, где и мог подхватить эту болезнь.

"В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование и соответствующее лечение", - объяснила главный санитарный врач региона.