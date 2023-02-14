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В Кировоградской области зарегистрировали первый случай подозрения на малярию

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Вторник 14 февраля 2023 13:15
В Кировоградской области зарегистрировали первый случай подозрения на малярию Фото: в Кировоградской области зарегистрировали первый случай подозрения на малярию (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Кировоградской области зафиксирован первый случай подозрения на малярию. За помощью обратился иностранец.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По словам главного санитарного врача региона Надежды Оперчук, за медицинской помощью обратился иностранец, проживающий в Светловодской территориальной общине.

Оперчук добавила, что мужчина недавно вернулся из Восточной Африки, где и мог подхватить эту болезнь.

"В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование и соответствующее лечение", - объяснила главный санитарный врач региона.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине с начала эпидемиологического сезона зарегистрировали 12 летальных случаев заболевания гриппом, что подтверждено методом ПЦР.

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