В Кіровоградській області від завтра скоротять комендантську годину

Від завтра, 1 липня, в Кіровоградській області скоротять комендантську годину. Вона діятиме з опівночі до четвертої ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"На Кіровоградщині з 1 липня змінено комендантську годину. Вона діятиме з опівночі до четвертої ранку. Відповідно робота закладів громадського харчування і масові заходи продовжено до 23.00", - зазначає голова ОВА.

Обмеження для ресторанів та розважальних закладів

Варто нагадати, що в Кіровоградській області 21 червня заборонили роботу розважальних заходів й закладів громадського харчування після 22:00. Йдеться про:

концерти;

дискотеки;

шоу;

виступи професійних та аматорських колективів;

ярмарки;

спортивні змагання;

закладів громадського харчування;

барів;

ресторанів;

кафе;

баз відпочинку.

Також в регіоні заборонили відео-, фотозйомки, онлайн-трансляції в місцях, що знаходяться поблизу об'єктів критичної інфраструктури, розташування військових частин, техніки й ППО.