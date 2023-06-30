В Кировоградской области с завтрашнего дня сократят комендантский час

С завтрашнего дня, 1 июля, в Кировоградской области сократят комендантский час. Он будет действовать с полуночи до четырех утра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.
"В Кировоградской области с 1 июля изменен комендантский час. Он будет действовать с полуночи до четырех утра. Соответственно работа заведений общественного питания и массовые мероприятия продлены до 23.00", - отмечает глава ОВА.
Стоит напомнить, что в Кировоградской области 21 июня запретили работу развлекательных мероприятий и заведений общественного питания после 22:00. Речь идет о:
Также в регионе запретили видео-, фотосъемки, онлайн-трансляции в местах, находящихся вблизи объектов критической инфраструктуры, расположения воинских частей, техники и ПВО.
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