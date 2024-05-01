UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Кіровоградській області на Великодню ніч змінили час комендантської години

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Кіровоградській області змінили час комендантської години у Великодню ніч. Вона триватиме з 00:00 до 4:00.

Про це заявив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Ми врахували побажання вірян і змінили час комендантської години у Великодню ніч. Вона триватиме з опівночі до четвертої ранку", - повідомив він. 

Голова ОВА зазначив, що під час комендантської години в Кіровоградській області не можна перебувати на вулицях та в громадських місцях. 

"Правило не поширюється на час повітряної тривоги, щоб дістатись до найближчого укриття", - зазначив Райкович. 

Зазначимо, що комендантська година в Кіровоградській області триває 23:00 до 05:00.

Великдень в Україні

Цього року українці відзначатимуть Великдень 5 травня. Однак через війну, що вирує в країні, святкування буде проходити з певними обмеженнями.

До того ж Центр протидії дезінформації РНБО України застерігає про можливі ракетні провокації з боку Росії під час Великодніх свят.

Крім того, для підтримання правопорядку під час Великодніх свят у столиці України буде залучено значні сили. До патрулювання вулиць та охорони місць богослужінь та масових заходів будуть задіяні правоохоронці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПасхаКомендантська годинаКіровоградська областьВійна Росії проти УкраїниВійна в Україні