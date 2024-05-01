У Кіровоградській області на Великодню ніч змінили час комендантської години

У Кіровоградській області змінили час комендантської години у Великодню ніч. Вона триватиме з 00:00 до 4:00.

Про це заявив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Ми врахували побажання вірян і змінили час комендантської години у Великодню ніч. Вона триватиме з опівночі до четвертої ранку", - повідомив він.

Голова ОВА зазначив, що під час комендантської години в Кіровоградській області не можна перебувати на вулицях та в громадських місцях.

"Правило не поширюється на час повітряної тривоги, щоб дістатись до найближчого укриття", - зазначив Райкович.

Зазначимо, що комендантська година в Кіровоградській області триває 23:00 до 05:00.