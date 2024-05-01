В Кировоградской области на Пасху изменили время комендантского часа
В Кировоградской области изменили время комендантского часа в Пасхальную ночь. Он будет длиться с 00:00 до 4:00.
Об этом заявил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Мы учли пожелания верующих и изменили время комендантского часа в Пасхальную ночь. Он продлится с полуночи до четырех утра", - сообщил он.
Глава ОВА отметил, что во время комендантского часа в Кировоградской области нельзя находиться на улицах и в общественных местах.
"Правило не распространяется на время воздушной тревоги, чтобы добраться до ближайшего укрытия", - отметил Райкович.
Отметим, что комендантский час в Кировоградской области длится с 23:00 до 05:00.
Пасха в Украине
В этом году украинцы будут отмечать Пасху 5 мая. Однако из-за войны, бушующей в стране, празднование будет проходить с определенными ограничениями.
К тому же Центр противодействия дезинформации СНБО Украины предостерегает о возможных ракетных провокациях со стороны России во время Пасхальных праздников.
Кроме того, для поддержания правопорядка во время Пасхальных праздников в столице Украины будут привлечены значительные силы. К патрулированию улиц и охраны мест богослужений и массовых мероприятий будут задействованы правоохранители.
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