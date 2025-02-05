У Кіровоградській області спалахнула пожежа після нічної атаки дронів

У Кіровоградській області в ніч на 5 лютого збивали ворожі дрони. Внаслідок падіння уламків є пошкодження та виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича в Telegram.
"Кіровоградщина пережила чергову дронову атаку. В Кропивницькому районі відпрацювала ППО по ворожих БпЛА", - повідомив він.
За словами очільника Кіровоградської ОВА, уламками безпілотника пошкоджено чотири житлові будинки, чотири господарчі споруди, авто та паркани. В одному з будинків сталася пожежа. Її вдалось оперативно ліквідувати.
Голова ОВА уточнив, що внаслідок ворожої атаки жертв та постраждалих немає.
В ніч на 5 лютого російські війська вчергове атакували Україну дронами. Окупанти вдарили по Харкову. "Прильоти" зафіксовані у Салтівському та Основʼянському районах міста.
У Харкові внаслідок атаки горіли нежитлові будівлі - пам'ятки архітектури та будівлі навчального закладу. Постраждала одна людина.
Крім того, зафіксовані пошкодження у Сумській та Дніпропетровській областях внаслідок нічної атаки дронів.
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