У Кіровоградській області спалахнула пожежа після нічної атаки дронів

"Кіровоградщина пережила чергову дронову атаку. В Кропивницькому районі відпрацювала ППО по ворожих БпЛА", - повідомив він.

За словами очільника Кіровоградської ОВА, уламками безпілотника пошкоджено чотири житлові будинки, чотири господарчі споруди, авто та паркани. В одному з будинків сталася пожежа. Її вдалось оперативно ліквідувати.

Голова ОВА уточнив, що внаслідок ворожої атаки жертв та постраждалих немає.