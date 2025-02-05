В Кировоградской области вспыхнул пожар после ночной атаки дронов

Ночная атака дронов

В ночь на 5 февраля российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами. Оккупанты ударили по Харькову. "Прилеты" зафиксированы в Салтовском и Основянском районах города.

В Харькове в результате атаки горели нежилые здания - памятники архитектуры и здания учебного заведения. Пострадал один человек.

Кроме того, зафиксированы повреждения в Сумской и Днепропетровской областях в результате ночной атаки дронов.

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