В Кировоградской области вспыхнул пожар после ночной атаки дронов

В Кировоградской области в ночь на 5 февраля сбивали вражеские дроны. В результате падения обломков есть повреждения и возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича в Telegram.
"Кировоградская область пережила очередную дроновую атаку. В Кропивницком районе отработала ПВО по вражеским БПЛА", - сообщил он.
По словам главы Кировоградской ОВА, обломками беспилотника повреждены четыре жилых дома, четыре хозяйственные постройки, авто и заборы. В одном из домов произошел пожар, который удалось оперативно ликвидировать.
Глава ОВА уточнил, что в результате вражеской атаки жертв и пострадавших нет.
В ночь на 5 февраля российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами. Оккупанты ударили по Харькову. "Прилеты" зафиксированы в Салтовском и Основянском районах города.
В Харькове в результате атаки горели нежилые здания - памятники архитектуры и здания учебного заведения. Пострадал один человек.
Кроме того, зафиксированы повреждения в Сумской и Днепропетровской областях в результате ночной атаки дронов.
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