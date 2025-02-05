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В Кировоградской области вспыхнул пожар после ночной атаки дронов

Фото: в Кировоградской области упали обломки дронов (t.me/kirovogradskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

В Кировоградской области в ночь на 5 февраля сбивали вражеские дроны. В результате падения обломков есть повреждения и возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича в Telegram.

"Кировоградская область пережила очередную дроновую атаку. В Кропивницком районе отработала ПВО по вражеским БПЛА", - сообщил он.

По словам главы Кировоградской ОВА, обломками беспилотника повреждены четыре жилых дома, четыре хозяйственные постройки, авто и заборы. В одном из домов произошел пожар, который удалось оперативно ликвидировать.

Глава ОВА уточнил, что в результате вражеской атаки жертв и пострадавших нет.

Ночная атака дронов

В ночь на 5 февраля российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами. Оккупанты ударили по Харькову. "Прилеты" зафиксированы в Салтовском и Основянском районах города.

В Харькове в результате атаки горели нежилые здания - памятники архитектуры и здания учебного заведения. Пострадал один человек.

Кроме того, зафиксированы повреждения в Сумской и Днепропетровской областях в результате ночной атаки дронов.

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Кировоградская областьПожарВойна в УкраинеАтака дронов