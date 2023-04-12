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У Кіровоградській області скорочують комендантську годину на Великдень

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Кіровоградська область, Середа 12 квітня 2023 09:35
У Кіровоградській області скорочують комендантську годину на Великдень Фото: у Кіровоградській області скорочують комендантську годину на Великдень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Кіровоградській області на час святкування Великодня вирішили скоротити тривалість комендантської години. Вона буде діяти з опівночі й до 04:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Ми врахували побажання вірян і змінили час комендантської години. У Великодні дні, 15-го і 16-го квітня, вона триватиме з опівночі до четвертої години ранку", - написав Райкович.

Нагадаємо, що вчора у Кропивницьку Кіровоградської області теж вирішили скоротити комендантську годину на Великдень.

Додамо, також у Хмельницькій області на великодню ніч скоротять час комендантської години.

Детальніше про те, якою буде комендантська година в областях на Великдень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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