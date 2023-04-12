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В Кировоградской области сокращают комендантский час на Пасху

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Кировоградская область, Среда 12 апреля 2023 09:35
В Кировоградской области сокращают комендантский час на Пасху Фото: в Кировоградской области сокращают комендантский час на Пасху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Кировоградской области во время празднования Пасхи решили сократить длительность комендантского часа. Он будет действовать с полуночи и до 04:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"Мы учли пожелания верующих и изменили время комендантского часа. В Пасхальные дни, 15-го и 16-го апреля, он продлится с полуночи до четырех часов утра", - написал Райкович.

Напомним, что вчера в Кропивницком Кировоградской области тоже решили сократить комендантский час на Пасху.

Добавим, также в Хмельницкой области на пасхальную ночь сократят время комендантского часа.

Детальнее о том, каким будет комендантский час в областях на Пасху - читайте в материале РБК-Украина.

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