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У Кропивницькому на Великдень змінять комендантську годину та рух транспорту

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Кропивницький, Вівторок 11 квітня 2023 15:04
У Кропивницькому на Великдень змінять комендантську годину та рух транспорту Фото: комендантську година у Кропивницькому на Великдень скоротять (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Комендантську година у Кропивницькому на Великдень скоротять, вона діятиме із 24:00 до 04:00. Також під ці обмеження підлаштують і роботу транспорту в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кропивницьку міську раду.

Комендантська година

За інформацією заступника міського голови Олександра Мосіна, планується скорочення комендантської години у Великодню ніч - вона діятиме із 24.00 до 04.00.

Рух транспорту

"Відповідно до зміни режиму комендантської години у Кропивницькому працюватиме і громадський транспорт. Графіки руху автобусів і тролейбусів будуть відкореговані з урахуванням збільшення пасажиропотоку", - повідомив він.

Крім того, за його словами, особлива увага буде приділена інтервалам руху громадського транспорту у вечірні години 15 квітня для забезпечення потреб громадян.

"Ранком 16 квітня пасажирським транспортом можна буде скористатися із 05.00", - додав Мосін.

Освітлення вулиць

Воно у Великодню ніч не вимикатиметься до 06.00 ранку, щоб містяни мали можливість зручно дістатися до храмів та повернутися додому.

Заходи безпеки

15 та 16 квітня посиляться на території обласного центру і заходи безпеки. Екіпажі патрульної поліції, Національної поліції будуть наближені до місць проведення богослужінь та місць зібрання вірян.

Як повідомлялось, комендантську годину у деяких областях України нещодавно скоротили. Проте на Великдень, який цього року відзначатимуть 16 квітня, обмеження не будуть скасовувати. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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