У Хмельницькій області на Великдень скоротять комендантську годину

У Хмельницькій області на великодню ніч скоротять час комендантської години. Вона діятиме з 00:00 до 3:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Хмельницької ОВА в Telegram .

"У ніч з 15 на 16 квітня комендантська година встановлена з 00:00 до 3:00", - йдеться в повідомленні.

Відповідний наказ підписав перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Рекомендуємо всім утриматися від масових скупчень. Не нехтуйте своєю безпекою! У ці святкові дні будемо молитися за якнайшвидшу перемогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, комендантську годину в деяких областях України нещодавно скоротили. Однак на Великдень, який цього року відзначають 16 квітня, обмеження не скасовуватимуть. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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