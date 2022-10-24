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У Кіровоградській області розгорнуть 120 пунктів обігріву: що в них встановлять

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Кропивницький, Понеділок 24 жовтня 2022 20:11
У Кіровоградській області розгорнуть 120 пунктів обігріву: що в них встановлять Фото: у Кіровоградській області встановлять близько 120 пунктів обігріву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Кіровоградській області на осінньо-зимовий період розгорнуто близько 120 пунктів обігріву. Їх обладнають телефонним зв'язком та електропостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Кіровоградської ОВА.

Органами соціального захисту населення регіону вживаються заходи щодо відновлення роботи оперативних штабів для виявлення літніх людей, що самотньо проживають, осіб з інвалідністю та безпритульних з метою запобігання їх загибелі від переохолодження в осінньо-зимовий період.

У пунктах обігріву цілодобово чергуватимуть працівники соціальних служб, волонтерів та представників громадських організацій.

Усі пункти будуть забезпечені телефонним зв'язком, електропостачанням, опаленням, одноразовим посудом, продуктами харчування, дезінфікуючими засобами та укомплектовані медичними аптечками, в яких є засоби для надання долікарської допомоги людям під час обмороження.

Раніше стало відомо, що у Кіровоградській області ввели графіки аварійних відключень світла через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури України.

Також ми писали, що у Тернопільській області розгорнуть 200 пунктів обігріву. Їх встановлюють у громадах, у разі аварійного відключення електропостачання та опалення у них люди зможуть зігрітися.

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