В Кировоградской области развернут 120 пунктов обогрева: что в них установят
В Кировоградской области на осенне-зимний период развернут около 120 пунктов обогрева. Их оборудуют телефонной связью и электроснабжением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кировоградской ОВА.
Органами социальной защиты населения региона принимаются меры по возобновлению работы оперативных штабов для выявления одиноко проживающих пожилых людей, лиц с инвалидностью и бездомных с целью предотвращения их гибели от переохлаждения в осенне-зимний период.
В пунктах обогрева будут круглосуточно дежурить работники социальных служб, волонтеров и представителей общественных организаций.
Все пункты будут снабжены телефонной связью, электроснабжением, отоплением, одноразовой посудой, продуктами питания, дезинфицирующими средствами и укомплектованы медицинскими аптечками, в которых есть средства для предоставления доврачебной помощи людям во время обморожения.
Ранее стало известно, что в Кировоградской области ввели графики аварийных отключений света из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры Украины.
Также мы писали, что в Тернопольской области развернут 200 пунктов обогрева. Их устанавливают в общинах, в случае аварийного отключения электроснабжения и отопления в них люди смогут согреться.
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