У Кіровоградській області пошкоджені електромережі і будинки через атаку дронів

Нічна атака дронів

Російські війська щоденно атакують Україну ударними дронами. Ця ніч не стала винятком. Про пуски ворожих безпілотників Повітряні сили ЗСУ повідомили ще з вечора 10 січня.

Рух російських дронів фіксували у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях.

У Києві в ніч на 11 січня також оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів. Нагадаємо, минулої ночі у столиці упали уламки дрона, була пошкоджена багатоповерхівка.

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