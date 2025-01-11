В Кировоградской области повреждены электросети и дома из-за атаки дронов

Ночная атака дронов

Российские войска ежедневно атакуют Украину ударными дронами. Эта ночь не стала исключением. О пусках вражеских беспилотников Воздушные силы ВСУ сообщили еще с вечера 10 января.

Движение российских дронов фиксировали в Черниговской, Сумской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

В Киеве в ночь на 11 января также объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дронов. Напомним, минувшей ночью в столице упали обломки дрона, была повреждена многоэтажка.

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