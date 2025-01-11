В Кировоградской области повреждены электросети и дома из-за атаки дронов

Российские оккупанты в ночь на 11 января атаковали Кировоградскую область дронами. В результате атаки повреждены электросети и дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича в Telegram.
По его словам, в регионе ночью работали силы ПВО. В Александровской громаде зафиксировано повреждение окон и кровель в нескольких частных домах. Также повреждена опора линии электропередач.
Бригада местного РЭС "Кировоградоблэнерго" уже начала ликвидацию последствий.
По словам главы Кировоградской ОВА, обошлось без пострадавших.
Российские войска ежедневно атакуют Украину ударными дронами. Эта ночь не стала исключением. О пусках вражеских беспилотников Воздушные силы ВСУ сообщили еще с вечера 10 января.
Движение российских дронов фиксировали в Черниговской, Сумской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.
В Киеве в ночь на 11 января также объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дронов. Напомним, минувшей ночью в столице упали обломки дрона, была повреждена многоэтажка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.