У Кіровоградській області на полігоні інструктор побив солдата: ДБР розпочало розслідування

У Кіровоградській області під час занять на полігоні одного з військових побив інструктор. Правоохоронці проводять розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Наступного дня правоохоронці відкрили провадження за ч. 5 ст. 426-1 ККУ (перевищення військовою посадовою особою влади або службових повноважень). Досудове розслідування продовжується.

"В результаті суперечки чиновник побив військовослужбовця прикладом автомата. З тілесними ушкодженнями курсанта госпіталізували до лікарні", - уточнили в ДБР.

За даними правоохоронців, 17 вересня 2024 року під час занять з вогневої підготовки стався конфлікт між одним з курсантів та інструктором.

Що передувало

Нагадаємо, 15 липня стало відомо, що четверо українських військовослужбовців намагалися нелегально втекти за кордон. Одного з них застрелили, оскільки він чинив опір прикордонникам.

Також наприкінці серпня стало відомо, що з військової частини в Одеській області втекли троє ексв'язнів. За кілька днів їх знайшли та повернули назад.

На цьому тлі у оперативному командуванні "Південь" пообіцяли провести службову перевірку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.