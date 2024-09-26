В Кировоградской области на полигоне инструктор избил солдата: ГБР начало расследование
В Кировоградской области во время занятий на полигоне одного из военных избил инструктор. Правоохранители проводят расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
По данным правоохранителей, 17 сентября 2024 года во время занятий по огневой подготовке произошел конфликт между одним из курсантов и инструктором.
"В результате спора чиновник избил военнослужащего примером автомата. С телесными повреждениями курсант был госпитализирован в больницу", - уточнили в ГБР.
На следующий день правоохранители открыли производство по ч. 5 ст. 426-1 УКУ (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). Досудебное расследование продолжается.
Что предшествовало
Напомним, 15 июля стало известно, что четверо украинских военнослужащих пытались нелегально сбежать за границу. Одного из них застрелили, поскольку он оказывал сопротивление пограничникам.
Также в конце августа стало известно, что из воинской части в Одесской области сбежали трое экс-заключенных. Через несколько дней их нашли и вернули обратно.
На этом фоне в оперативном командовании "Юг" пообещали провести служебную проверку.
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