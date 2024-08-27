В Одеській області повернули мобілізованих ексв'язнів, які втекли з військової частини

В Одеській області розшукали трьох мобілізованих колишніх ув'язнених, які втекли з військової частини. Їх повернули назад.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі " Радіо Свобода " заявив в.о. начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь" підполковника Олексій Міщенко.

За його словами, ексв'язні втекли з навчального центру, щоб використати цей час "на власний розсуд". Також він спростував чутки у ЗМІ про те, що чоловіки були озброєні.

"Вже 25 серпня їх було затримано і доставлено назад. Навіть не минуло доби, тому це не розцінюється як самовільне залишення частини, вони продовжують залишатися військовослужбовцями однієї з механізованих бригад", - зазначив Міщенко.

Він також додав, що у військовій частині пройде службова перевірка, винних притягнуть до відповідальності. Оскільки над військовослужбовцями є командир взводу, роти, підрозділи, який відповідає за особовий склад.