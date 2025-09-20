На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських під час перевірки документів

Зазначається, що інцидент зі стріляниною стався у населеному пункті Піщаний Брід Новоукраїнського району Кіровоградської області. Під час перевірки документів у місцевого мешканця він зненацька відкрив вогонь у бік поліцейських з невстановленої зброї.

Внаслідок стрілянини отримав важке вогнепальне поранення начальник сектору реагування патрульної поліції (СРПП) - його було поранено у живіт. Його напарник отримав поранення руки. Нападник втік з місця події.

"На цей час вживаються заходи із затримання нападника. У регіоні введено спеціальну поліцейську операцію", - сказано у повідомленні.