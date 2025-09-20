На Кировоградщине мужчина стрелял в полицейских во время проверки документов

Отмечается, что инцидент со стрельбой произошел в населенном пункте Песчаный Брод Новоукраинского района Кировоградской области. Во время проверки документов у местного жителя он неожиданно открыл огонь в сторону полицейских из неустановленного оружия.

В результате стрельбы получил тяжелое огнестрельное ранение начальник сектора реагирования патрульной полиции (СРПП) - он был ранен в живот. Его напарник получил ранение руки. Нападавший скрылся с места происшествия.

"В настоящее время принимаются меры по задержанию нападавшего. В регионе введена специальная полицейская операция", - сказано в сообщении.