UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

На Кіровоградщині браконьєри наловили риби на понад 2,5 млн гривень

Фото: На Кіровоградщині браконьєри наловили риби (kg.npu.gov.ua)
Автор: Катерина Творожнікова

У Кіровоградській області два браконьєри незаконно ловили рибу. Наразі правоохоронці вже проводять розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції в Кіровоградській області.

На Кіровоградщині двоє місцевих мешканців, 48 та 25 років, незаконно ловили рибу. Зокрема, на березі річки Дніпро, на території Олександрійського району. 

До відділення поліції № 1, у місті Світловодськ, надійшло повідомлення від представників рибоохоронного патруля та Державного рибагенства про виявлене правопорушення.

Зазначається, що правоохоронці вилучили з місця події 10 сіток, якими браконьєри виловлювали рибу. А також човен та понад 1570 рибин різних видів. Загалом, збитки нанесені рибному господарству України, склали понад 2,5 мільйона гривень.

Човен з рибою (фото: kg.npu.gov.ua)

Наразі правоохоронці вже проводять розслідування за частиною 2 статті 249 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.

За такі неправомірні дії передбачається покарання: штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

Раніше ми писали, що з 1 листопада 2024 року в Україні забороняється вилов риби у зимувальних ямах. Така заборона триватиме до початку нерестового періоду у 2025 році: для охорони водних біоресурсів, для створення сприятливих умов зимівлі водних біоресурсів.

Уточнюється, що територіальними управліннями Держрибагентства було видано відповідні накази - із зазначенням переліків та меж зимувальних ям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кіровоградська областьРибаРибалка