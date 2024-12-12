На Кіровоградщині браконьєри наловили риби на понад 2,5 млн гривень

Раніше ми писали, що з 1 листопада 2024 року в Україні забороняється вилов риби у зимувальних ямах. Така заборона триватиме до початку нерестового періоду у 2025 році: для охорони водних біоресурсів, для створення сприятливих умов зимівлі водних біоресурсів.

Уточнюється, що територіальними управліннями Держрибагентства було видано відповідні накази - із зазначенням переліків та меж зимувальних ям.