В Кировоградской области браконьеры наловили рыбы на более чем 2,5 млн гривен

В Кировоградской области двое местных жителей, 48 и 25 лет, незаконно ловили рыбу. В частности, на берегу реки Днепр, на территории Александрийского района.

В отделение полиции № 1, в городе Светловодск, поступило сообщение от представителей рыбоохранного патруля и Государственного рыбогенства о выявленном правонарушении.

Отмечается, что правоохранители изъяли с места происшествия 10 сетей, которыми браконьеры вылавливали рыбу. А также лодку и более 1570 рыбин различных видов. В общем, убытки нанесенные рыбному хозяйству Украины, составили более 2,5 миллиона гривен.

Лодка с рыбой (фото: kg.npu.gov.ua)

Сейчас правоохранители уже проводят расследование по части 2 статьи 249 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном занятии рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом.

За такие неправомерные действия предусматривается наказание: штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.