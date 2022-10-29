У Кіровоградську область прибув останній евакуаційний потяг

Сьогодні вночі Кіровоградська область прийняла останній потяг в рамках обов’язкової евакуації з Донеччини. Загалом регіон надав прихисток 3 900 вимушеним переселенцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Сьогодні вночі Кіровоградщина зустріла 34-й потяг - останній до нас, в рамках обов‘язкової евакуації населення з Донеччини. Новоукраїнка і Смоліне прихистили 84 людини, серед яких 10 дітей. За весь час обов‘язкової евакуації область прийняла майже 3900 переселенців", - повідомив Райкович.

Він наголосив, що проведення евакуації із регіонів, де постійно відбуваються обстріли, це колосальна робота великого професійного колективу: Мінреінтеграції, Укрзалізниці, команди ОВА, керівників громад і територій, ДСНС, медиків, поліції та волонтерів.