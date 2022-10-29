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У Кіровоградську область прибув останній евакуаційний потяг

Фото: Кіровоградська область прийняла останній евакуаційний потяг із переселенцями (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Сьогодні вночі Кіровоградська область прийняла останній потяг в рамках обов’язкової евакуації з Донеччини. Загалом регіон надав прихисток 3 900 вимушеним переселенцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Сьогодні вночі Кіровоградщина зустріла 34-й потяг - останній до нас, в рамках обов‘язкової евакуації населення з Донеччини. Новоукраїнка і Смоліне прихистили 84 людини, серед яких 10 дітей. За весь час обов‘язкової евакуації область прийняла майже 3900 переселенців", - повідомив Райкович.

Він наголосив, що проведення евакуації із регіонів, де постійно відбуваються обстріли, це колосальна робота великого професійного колективу: Мінреінтеграції, Укрзалізниці, команди ОВА, керівників громад і територій, ДСНС, медиків, поліції та волонтерів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що "Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний потяг на 29 жовтня - з Покровська до Львова.

Окрім того, російські війська минулої доби вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули троє людей, ще вісім отримали поранення.

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