"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 29 жовтня

"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний потяг на 29 жовтня - з Покровська до Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт перевізника.

Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів. Проїзд у ньому безкоштовний. В "Укрзалізниці" зазначають, час відправлення може змінюватися, а також потяги можуть запізнюватися через обстріли в певних регіонах, тому варто стежити за інформацією на сайті.