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В Кировоградскую область прибыл последний эвакуационный поезд

Фото: Кировоградская область приняла последний эвакуационный поезд (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодня ночью Кировоградская область приняла последний поезд в рамках обязательной эвакуации из Донецкой области. В целом регион предоставил убежище 3900 вынужденным переселенцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"Сегодня ночью Кировоградщина встретила 34-й поезд - последний к нам, в рамках обязательной эвакуации населения из Донбасса. Новоукраинка и Смолино приютили 84 человека, среди которых 10 детей. За все время обязательной эвакуации область приняла около 3900 переселенцев", - сообщил Райкович.

Он подчеркнул, что проведение эвакуации из регионов, где постоянно проходят обстрелы, это колоссальная работа большого профессионального коллектива: Минреинтеграции, Укрзализныци, команды ОВА, руководителей общин и территорий, ГСЧС, медиков, полиции и волонтеров.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что "Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 29 октября - из Покровска во Львов.

Кроме того, российские войска за минувшие сутки в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате чего погибли три человека, еще восемь получили ранения.

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