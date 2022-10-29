В Кировоградскую область прибыл последний эвакуационный поезд

Сегодня ночью Кировоградская область приняла последний поезд в рамках обязательной эвакуации из Донецкой области. В целом регион предоставил убежище 3900 вынужденным переселенцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"Сегодня ночью Кировоградщина встретила 34-й поезд - последний к нам, в рамках обязательной эвакуации населения из Донбасса. Новоукраинка и Смолино приютили 84 человека, среди которых 10 детей. За все время обязательной эвакуации область приняла около 3900 переселенцев", - сообщил Райкович.

Он подчеркнул, что проведение эвакуации из регионов, где постоянно проходят обстрелы, это колоссальная работа большого профессионального коллектива: Минреинтеграции, Укрзализныци, команды ОВА, руководителей общин и территорий, ГСЧС, медиков, полиции и волонтеров.