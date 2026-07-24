Кіров піддавався ракетній атаці: попередньо атакований завод "Авіатек"

Місцева влада на офіційних каналах у Telegram ні про яку загрозу чи атаку не повідомляла. Однак моніторингові паблики написали, що приблизно о 7-й ранку по Кірову прилетіли ракети.

За попередніми даними, ракетної атаки зазнав "Авіатек". Відомо, що це машинобудівне підприємство, яке спеціалізується на виробництві авіаційних комплектуючих, зенітних керованих ракет та засобів порятунку пілотів.

Після атаки в районі будівлі підприємства виникла пожежа, а над самим об'єктом здійнявся великий стовп диму.

Наскільки критичні наслідки атаки, поки що інформації немає.