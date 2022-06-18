В Кировоградской области задержали "вора в законе" из списка СНБО

"Находясь на территории Украины в статусе лица повышенного преступного воздействия, "вор в законе" по прозвищу "Армен Хохол" организовал и контролировал деятельность преступных групп, совершающих тяжкие и особо тяжкие преступления насильственного и имущественного характера", - говорится в сообщении.

Как рассказывают полицейские, свой особый статус в криминальном мире он получил в 2011 году в Москве.

"На основании полученных доказательств ему было сообщено о подозрении. Злоумышленник скрывался от следствия, поэтому он был объявлен в международный розыск. Кроме того, в отношении него были введены санкции СНБО", - добавляют в полиции.

Сейчас он помещен в изолятор. Решается вопрос об избрании меры пресечения.