В Ивано-Франковской области задержали "вора в законе" из санкционного списка СНБО
На территории Ивано-Франковской области задержали криминального авторитета Апакию Мамуку. Против "вора в законе" введены санкции Советом национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований Национальной полиции.
Отмечается, что 45-летнего уроженца Грузии задержали в одном из частных домов на территории Прикарпатья.
"Во время проведения мероприятий по отработке представителей криминалитета и лиц, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности и сотрудничестве с оккупантами, оперативники получили информацию об укрывательстве "вора в законе" по прозвищу "Мамука" на территории Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.
Свой "статус" мужчина получил в Стамбуле в 2013 году. Он имеет родственные связи с "вором в законе" Тариэлом Ониани.
Сейчас правоохранители решают вопрос о его принудительной депортации. Задержанный имеет гражданство России.
Напомним, в апреле в Одессе задержали мужчину, который был родственником "вора в законе" и связан с российским криминалитетом. Его выдворили из Украины.
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