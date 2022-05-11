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В Ивано-Франковской области задержали "вора в законе" из санкционного списка СНБО

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Ивано-Франковская область, Среда 11 мая 2022 16:38
В Ивано-Франковской области задержали "вора в законе" из санкционного списка СНБО Фото: на Прикарпатье задержали "вора в законе" из списка СНБО (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

На территории Ивано-Франковской области задержали криминального авторитета Апакию Мамуку. Против "вора в законе" введены санкции Советом национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

Отмечается, что 45-летнего уроженца Грузии задержали в одном из частных домов на территории Прикарпатья.

"Во время проведения мероприятий по отработке представителей криминалитета и лиц, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности и сотрудничестве с оккупантами, оперативники получили информацию об укрывательстве "вора в законе" по прозвищу "Мамука" на территории Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

Свой "статус" мужчина получил в Стамбуле в 2013 году. Он имеет родственные связи с "вором в законе" Тариэлом Ониани.

Сейчас правоохранители решают вопрос о его принудительной депортации. Задержанный имеет гражданство России.

Напомним, в апреле в Одессе задержали мужчину, который был родственником "вора в законе" и связан с российским криминалитетом. Его выдворили из Украины.

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Вор в законе СНБО Ивано-Франковская область
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