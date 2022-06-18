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У Кіровоградській області затримали "вора в законі" із списку РНБО

Фото: у Кіроградській області затримали "вора в законі" із списку РНБО (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У Кіровоградській області поліція затримала "злодія в законі" із санкційного списку РНБО "Армена Знам'янського" ("Армена Хохла").

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

"Перебуваючи на території України в статусі особи підвищеного злочинного впливу, "вор в законі" на прізвисько "Армен Хохол" організував та контролював діяльність злочинних груп, які вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини насильницького та майнового характеру", - йдеться в повідомленні.

Як розповідають поліцейські, свій особливий статус у кримінальному світі він отримав у 2011 році у Москві.

"На підставі отриманих доказів йому було повідомлено про підозру. Зловмисник переховувався від слідства, тож його було оголошено у міжнародний розшук. Крім того, щодо нього були запровадженні санкції РНБО", - додають в поліції.

Наразі його поміщено в іізолятор. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося, що Україна прийняла санкції проти "злодіїв в законі" і кримінальних авторитетів.

Раніше на території Івано-Франківської області затримали кримінальний авторитет Апакію Мамуку. Проти "злодія в законі" введено санкції Радою національної безпеки та оборони.

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