У Кіровоградській області затримали "вора в законі" із списку РНБО

"Перебуваючи на території України в статусі особи підвищеного злочинного впливу, "вор в законі" на прізвисько "Армен Хохол" організував та контролював діяльність злочинних груп, які вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини насильницького та майнового характеру", - йдеться в повідомленні.

Як розповідають поліцейські, свій особливий статус у кримінальному світі він отримав у 2011 році у Москві.

"На підставі отриманих доказів йому було повідомлено про підозру. Зловмисник переховувався від слідства, тож його було оголошено у міжнародний розшук. Крім того, щодо нього були запровадженні санкції РНБО", - додають в поліції.

Наразі його поміщено в іізолятор. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.