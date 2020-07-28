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У Кирилівці затопило понад 10 баз відпочинку через сильні зливи

Кирилівка, Вівторок 28 липня 2020 18:56
У Кирилівці затопило понад 10 баз відпочинку через сильні зливи
Фото з місця події (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Рятувальники відкачують воду

У вівторок, 28 липня, в курортному селищі Кирилівка Запорізької області затопило понад 10 баз відпочинку через сильні зливи. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, підвищення рівнів води відбулося на Федотовій косі.

"В результаті сильної зливи сталося підвищення рівня води від 25 до 30 см більш ніж на 10 базах відпочинку на Федотовій косі в смт Кирилівка. Вода зібралася на тих базах, які розташовані в низинах на відстані 20-30 м від берегової лінії", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють рятувальники та відкачують воду. Уточнюється, що дорога до Кирилівки не затоплена - можна безперешкодно доїхати.

Фото з місця події (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську через сильні дощі відбулися підтоплення ділянок доріг, підвальних приміщень та кафе.

Також РБК-Україна писало, що на Закарпатті через зливи підтоплені населені пункти у двох районах.

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