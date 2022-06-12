В Кирилловке оккупационная "власть" заставляет горожан платить дань: что известно

Как отмечают местные, Уманец требует от людей, которые торгуют сельской продукцией на рынке, каждый день платить ей по 59 гривен наличными.

Также Уманец собрала в поселковом совете местных предпринимателей и объявила требование об уплате 1 тысячи гривен ежемесячно.

"Предприниматели спросили кем подписано распоряжение. Им ответили, что подпись ставил "ваш голова" Уманец. Люди сказали, что их глава - это Малеев и платить отказались. Тогда их начали уговаривать платить хотя бы по 800 гривен", - отметил один из предпринимателей.

В то же время ходят слухи, что Уманец уже вскоре покинет свою "должность", которую позже займет другой местный коллаборант.