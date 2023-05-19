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У Кирилівці окупанти продовжують відбирати майно в українців

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Україна, П'ятниця 19 травня 2023 16:30
У Кирилівці окупанти продовжують відбирати майно в українців Фото: у Кирилівці окупанти продовжують відбирати майно в українців (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські окупанти продовжують відбирати майно українців на окупованих територіях. Так, на узбережжі Азовського моря вони забирають готелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

Як розповів Федоров, із понад 600 баз відпочинку Кирилівки росіяни зайняли третину. Частину з них зайняли військових, інші було розграбовано. Водночас - на деяких базах росіяни починають вести туристичний бізнес.

"Наразі розповсюджують об’яви про пошук персоналу: починаючи від прибиральниць і закінчуючи директорами - ніхто не хоче працювати на окупантів. У сухому залишку свинособаки залишають за собою "випалену землю" - як мінімум розруху, бруд та голі стіни ", - пише Федоров.

Ситуація на окупованій частині Запорізької області

Російські окупанти почали будували з води лінії оборони у захопленій частині Запорізької області. Вони спеціально затоплюють поля, аби спробувати ускладнити рух української техніки.

Водночас росіяни намагаються незаконно вивозити українців за межі країни під виглядом евакуації. Однак місцеві не охоче погоджуються покидати свої домівки. При цьому колаборанти та ставленики загарбників раді тікати до Криму чи в Росію.

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