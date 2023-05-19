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В Кирилловке оккупанты продолжают отбирать имущество у украинцев

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Украина, Пятница 19 мая 2023 16:30
В Кирилловке оккупанты продолжают отбирать имущество у украинцев Фото: в Кирилловке оккупанты продолжают отбирать имущество у украинцев (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты продолжают отбирать имущество украинцев на оккупированных территориях. Да, на побережье Азовского моря они забирают отели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова .

Как рассказал Федоров, из более чем 600 баз отдыха Кирилловки россияне заняли треть. Часть из них заняли военных, другие были разграблены. В то же время – на некоторых базах россияне начинают вести туристический бизнес.

"Сейчас распространяют объявления о поиске персонала: начиная от уборщиц и заканчивая директорами – никто не хочет работать на оккупантов. В сухом остатке свинособаки оставляют за собой "выжженную землю" – как минимум разруху, грязь и голые стены", – пишет Федоров.

Ситуация на оккупированной части Запорожской области

Российские кафиры начали строить из воды линии обороны в захваченной части Запорожской области. Они специально затапливают поля, чтобы попытаться усложнить движение украинской техники.

В то же время , россияне пытаются незаконно вывозить украинцев за пределы страны под видом эвакуации. Однако местные не охотно соглашаются покидать свои дома. При этом коллаборанты и ставленники захватчиков рады бежать в Крым или в Россию.

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Война России против Украины окупанти Кирилловка Азовское море
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