У Киргизстані заявили про спробу перевороту: кілька осіб заарештовано, - Reuters

Нагадаємо, що раніше цього року у столиці Киргизстану спалахнули заворушення. Детальніше по ситуацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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