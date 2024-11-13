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У Киргизстані заявили про спробу перевороту: кілька осіб заарештовано, - Reuters

Фото: Киргизстан проводить арешти за ймовірну спробу державного перевороту (flickr.com chrisnuan)
Автор: Каріна Левицька

У Киргизстані заявили про спробу перевороту. Сімох людей було заарештовано за підозрою в організації масових заворушень з метою повалення уряду напередодні місцевих виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

 

Нагадаємо, що раніше цього року у столиці Киргизстану спалахнули заворушення. Детальніше по ситуацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Киргизия