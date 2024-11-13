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В Кыргызстане заявили о попытке переворота: несколько человек арестованы, - Reuters

Фото: Кыргызстан производит аресты за вероятную попытку государственного переворота (flickr.com chrisnuan)
Автор: Карина Левицкая

В Кыргызстане заявили о попытке переворота. Семь человек были арестованы по подозрению в организации массовых беспорядков с целью свержения правительства накануне местных выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

 

Напомним, что ранее в этом году в столице Кыргызстана вспыхнули беспорядки. Детальнее по ситуации, можно узнать в материале РБК-Украина.

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