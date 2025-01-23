У Киргизстані заборонили носити нікаби у громадських місцях: подробиці

Закон був ухвалений Жогорку Кенешем (парламент) 26 грудня 2024 року.

Новий закон передбачає запровадження відповідальності за носіння одягу, що унеможливлює ідентифікацію особи, у державних установах і громадських місцях.

Винятки стосуються виконання службових обов’язків та носіння такого одягу за медичними показаннями.

Також встановлено відповідальність за перешкоджання свободі релігії, примус до виконання релігійних обрядів із застосуванням психологічного тиску або насильства.

Закон регулює проведення релігійних обрядів у соціальних установах, виправних закладах, слідчих ізоляторах і військових частинах, забороняючи це без згоди відповідних органів.

Крім того, закон забороняє розповсюдження релігійної літератури, відео- та аудіоматеріалів у навчальних закладах, громадських місцях та шляхом відвідування будинків.