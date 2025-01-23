В Кыргызстане запретили носить никабы в общественных местах: подробности

Президент Кыргызстана Садир Жапаров подписал закон, который запрещает ношение никабов в общественных местах. Теперь нельзя носить одежду, которая не позволяет идентифицировать личность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Кыргызстана.
Закон был принят Жогорку Кенешем (парламент) 26 декабря 2024 года.
Новый закон предусматривает введение ответственности за ношение одежды, что делает невозможным идентификацию личности, в государственных учреждениях и общественных местах.
Исключения касаются выполнения служебных обязанностей и ношения такой одежды по медицинским показаниям.
Также установлена ответственность за препятствование свободе религии, принуждение к выполнению религиозных обрядов с применением психологического давления или насилия.
Закон регулирует проведение религиозных обрядов в социальных учреждениях, исправительных учреждениях, следственных изоляторах и воинских частях, запрещая это без согласия соответствующих органов.
Кроме того, закон запрещает распространение религиозной литературы, видео- и аудиоматериалов в учебных заведениях, общественных местах и путем посещения домов.
Напомним, что в Ираке приняли изменения в закон о личном статусе, которые фактически легализуют детские браки. Это позволяет духовным лидерам решать вопросы брака на основе их интерпретации исламского права.