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В Киргизстані декілька банків відмовились обслуговувати російські картки "Мир"

Фото: В Киргизстані декілька банків відмовились обслуговувати російські картки "Мир" (flickr com chrisnuan)
Автор: Дмитро Браславський

Декілька банків в Киргизстані припинили обслуговування російських банківських карток платіжної системи "Мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевої служби "Радіо Свобода".

Припинили обслуговування російських банківських карток "Мир" банки "Компаньйон", "Дос Кредо Банк" і "Бакай Банк".

На сайтах банків зазначається, що це сталося через технічні причини. Інформації про відновлення сервісу немає.

Після того, як Росія розпочала війну проти України, більшість країн Заходу запровадили проти неї жорсткі санкції. У тому числі російські банки потрапили під обмеження. У результаті громадяни Росії не могли здійснювати платежі за кордон російськими банківськими картками, а також не могли користуватися міжнародними картками всередині країни.

Нагадаємо, раніше США заявили, що вводитимуть санкції за використання російської платіжної системи "Мир".

Пізніше найбільший турецький банк зупинив роботу з російськими картами "Мир".

Також Центральний банк Шрі-Ланки відмовився приймати російську платіжну систему "Мир" для операцій на території країни.

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