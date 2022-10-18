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В Кыргызстане несколько банков отказались обслуживать российские карты "Мир"

Фото: В Кыргызстане несколько банков отказались обслуживать российские карты "Мир" (flickr com chrisnuan)
Автор: Дмитрий Браславский

Несколько банков в Кыргызстане прекратили обслуживание российских банковских карт платежной системы "Мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение местной службы "Радио Свобода".

Прекратили обслуживание российских банковских карт "Мир" банки "Компаньон", "Дос Кредо Банк" и "Бакай Банк".

На сайтах банков отмечается, что это произошло по техническим причинам. Информации о возобновлении сервиса нет.

После того, как Россия начала войну против Украины, большинство стран Запада ввели против нее жесткие санкции. Среди них российские банки попали под ограничения. В результате граждане России не могли осуществлять платежи за границу российскими банковскими картами, а также не могли пользоваться международными картами внутри страны.

Напомним, ранее США заявили, что будут вводить санкции за использование российской платежной системы "Мир".

Позже самый крупный турецкий банк остановил работу с российскими картами "Мир".

Также Центральный банк Шри-Ланки отказался принимать российскую платежную систему "Мир" для сделок на территории страны.

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