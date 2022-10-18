В Кыргызстане несколько банков отказались обслуживать российские карты "Мир"

Несколько банков в Кыргызстане прекратили обслуживание российских банковских карт платежной системы "Мир".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение местной службы "Радио Свобода".
Прекратили обслуживание российских банковских карт "Мир" банки "Компаньон", "Дос Кредо Банк" и "Бакай Банк".
На сайтах банков отмечается, что это произошло по техническим причинам. Информации о возобновлении сервиса нет.
После того, как Россия начала войну против Украины, большинство стран Запада ввели против нее жесткие санкции. Среди них российские банки попали под ограничения. В результате граждане России не могли осуществлять платежи за границу российскими банковскими картами, а также не могли пользоваться международными картами внутри страны.
Напомним, ранее США заявили, что будут вводить санкции за использование российской платежной системы "Мир".
Позже самый крупный турецкий банк остановил работу с российскими картами "Мир".
Также Центральный банк Шри-Ланки отказался принимать российскую платежную систему "Мир" для сделок на территории страны.
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