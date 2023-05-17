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У Киргизстані чоловіка засудили до 10 років в'язниці за участь у війні проти України

Фото: Прапор Киргизстану (flickr com chrisnuan)
Автор: Дмитро Браславський

Першотравневий районний суд Бішкека засудив до 10 років позбавлення волі громадянина Киргизстану за участь у війні проти України у складі терористичного угрупування "ЛНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок суду, про який пише місцева служба "Радіо Свобода".

31-річного уродженця Ат-Башинського району визнано винним у найманстві. Йдеться про "участь без дозволу відповідних органів державної влади у збройних конфліктах інших держав з метою отримання матеріальної винагороди".

У червні 2022 року засуджений, який на той момент перебував у Москві, вирішив вступити до лав терористичного угрупування "ЛНР" для участі у війні проти України.

У липні він прибув до міста Брянка (Луганська область) та був зарахований на "військову службу" з щомісячною оплатою у розмірі 180 тисяч рублів (2240 доларів - ред.).

Зазначається, що після вступу на "службу" він брав участь у розвідувальних операціях, пройшов курси бойової підготовки, займався забезпеченням мінометних установок та боєприпасів на передовій лінії фронту.

У листопаді 2022 року його звільнили з військової "служби", він повернувся спочатку до Москви, а потім до Бішкека. За словами бойовика, він надійшов на "службу" для отримання російського паспорта.

Суд вважав зібрані під час слідства докази достатніми для визнання підозрюваного винним. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму. Бойовика "ЛНР" затримав Державний комітет національної безпеки Киргизстану у січні. Весь цей час він перебуває у СІЗО.

Нагадаємо, що до восьми років ув'язнення було засуджено жителя Луганської області, який у 2017 році добровільно приєднався до складу підконтрольної російським окупантам "народної міліції "ЛНР".

Навесні 2014 року українська суддя перейшла на бік окупантів та допомагала бойовикам "ЛНР" сформувати фейкову правову систему в регіоні. У 2018 році вона стала головою "верховного суду "ЛНР".

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