В Кыргызстане мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы за участие в войне против Украины

31-летний уроженец Ат-Башинского района признан виновным в найме. Речь идет о "участии без разрешения соответствующих органов государственной власти в вооруженных конфликтах других государств с целью получения материального вознаграждения".

В июне 2022 года находившийся в Москве осужденный решил вступить в ряды террористической группировки "ЛНР" для участия в войне против Украины.

В июле он прибыл в город Брянка (Луганская область) и был зачислен на "военную службу" с ежемесячной оплатой в размере 180 тысяч рублей (2240 долларов – ред.).

Отмечается, что после вступления на "службу" он участвовал в разведывательных операциях, прошел курсы боевой подготовки, занимался обеспечением минометных установок и боеприпасов на передовой линии фронта.

В ноябре 2022 года его уволили из военной "службы", он вернулся сначала в Москву, а затем в Бишкек. По словам боевика, он поступил на службу для получения российского паспорта.

Суд считал собранные в ходе следствия доказательства достаточными для признания подозреваемого виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Боевика "ЛНР" задержал Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана в январе. Все это время он находится в СИЗО.