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Киргизия и Таджикистан от места перестрелки отвели военную технику

Новости » В мире    19.09.2019 - 17:25
Киргизия и Таджикистан от места перестрелки отвели военную технику
Иллюстративное фото (twitter.com/Radio_Azattyk)

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении строительства на спорных территориях

Киргизия и Таджикистан отвели военную технику и личный состав от участка границы, где ранее произошла перестрелка, что привела к гибели нескольких пограничников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что с обеих сторон отведена военная техника и военнослужащие, а так же страны договорились о прекращении строительства на спорных территориях.

"Сейчас в этой зоне границы ситуация остается спокойной, все в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Продолжаются переговоры о конфликте на границе, в них участвуют представители погранвойск двух стран и местных властей.

Отметим, что страны договариваются по приостановлению строительства КПП на спорной территории на киргизской стороне.

"Строительство КПП противоречит достигнутым межгосударственным договоренностям. Этот участок дороги спорный, и строительство какого-либо объекта на данном участке запрещено", - указал далее представитель местных властей Согдийской области Таджикистана.

Напомним, представители Киргизии и Таджикистана согласовали отвод войск на границе, где в результате перестрелки погибли четыре пограничника с обеих сторон и 25 человек получили ранения.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство иностранных дел Киргизии вручило ноту протеста послу Таджикистана в республике Олимзоде Сухробу Ходже из-за перестрелки на границе.

Киргизия и Таджикистан согласовали отвод войск на границе МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана после перестрелки на границе
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