Киргизія і Таджикистан від місця перестрілки відвели військову техніку

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Киргизія і Таджикистан домовилися про припинення будівництва на спірних територіях

Киргизія і Таджикистан відвели військову техніку та особовий склад від ділянки кордону, де раніше відбулася перестрілка, яка призвела до загибелі кількох прикордонників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що з обох сторін відведена військова техніка і військовослужбовці, а так само країни домовилися про припинення будівництва на спірних територіях.

"Зараз у цій зоні кордону ситуація залишається спокійною, все в звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Тривають переговори про конфлікт на кордоні, в них беруть участь представники прикордонних військ двох країн і місцевої влади.

Зазначимо, що країни домовляються щодо призупинення будівництва КПП на спірній території на киргизькій стороні.

"Будівництво КПП суперечить досягнутим міждержавних домовленостей. Ця ділянка дороги спірне, і будівництво будь-якого об'єкта на даній ділянці заборонено", - зазначив далі представник місцевої влади Согдійської області Таджикистану.

Нагадаємо, представники Киргизії і Таджикистану погодили відведення військ на кордоні, де в результаті перестрілки загинули чотири прикордонника з обох боків і 25 людей отримали поранення.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство закордонних справ Киргизії вручило ноту протесту послу Таджикистану в республіці Олимзоде Сухробу Ходжу через перестрілки на кордоні.