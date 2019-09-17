МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана после перестрелки на границе

Фото: МИД Киргизии (kloop kg)

В результате перестрелки на границе погиб один и ранены семеро киргизских пограничников

Министерство иностранных дел Киргизии вручило ноту протеста послу Таджикистана в республике Олимзоде Сухробу Ходже из-за перестрелки на границе. Об этом говорится в заявлении МИД Киргизии.

В заявлении выражен "решительный протест противоправным действиям военнослужащих пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, первыми обстрелявших пограничные посты "Максат" и "Сай" Киргизии".

"Первый заместитель министра иностранных дел Киргизии Нуран Ниязалиев вручил главе дипломатического представительства Таджикистана в Киргизии ноту протеста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате перестрелки на границе этого погиб один и ранены семеро киргизских пограничников.

Напомним, сегодня на границе между Таджикистаном и Киргизией произошла перестрелка. В пограничных органах Таджикистана и Кыргызии рассказали, что стрельбу вызвали "строительные работы" на недемаркированном участке границы, которые хотели провести представители одной и другой сторон.

Напомним, в июле в результате столкновений на границе Таджикистана и Киргизии пострадали 27 человек.