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МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана после перестрелки на границе

Новости » Политика    17.09.2019 - 11:25
МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана после перестрелки на границе
Фото: МИД Киргизии (kloop kg)

В результате перестрелки на границе погиб один и ранены семеро киргизских пограничников

Министерство иностранных дел Киргизии вручило ноту протеста послу Таджикистана в республике Олимзоде Сухробу Ходже из-за перестрелки на границе. Об этом говорится в заявлении МИД Киргизии.

В заявлении выражен "решительный протест противоправным действиям военнослужащих пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, первыми обстрелявших пограничные посты "Максат" и "Сай" Киргизии".

"Первый заместитель министра иностранных дел Киргизии Нуран Ниязалиев вручил главе дипломатического представительства Таджикистана в Киргизии ноту протеста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате перестрелки на границе этого погиб один и ранены семеро киргизских пограничников.

Напомним, сегодня на границе между Таджикистаном и Киргизией произошла перестрелка. В пограничных органах Таджикистана и Кыргызии рассказали, что стрельбу вызвали "строительные работы" на недемаркированном участке границы, которые хотели провести представители одной и другой сторон.

Напомним, в июле в результате столкновений на границе Таджикистана и Киргизии пострадали 27 человек.

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